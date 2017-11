PRO-6 target zero incident sa Pista Minatay

Syudad sang ILOILO – Naka-alerto subong ang bug-os nga puersa sang Police Regional Office (PRO) 6 para mapabilin nga malinong kag matawhay ang pag-obserbar sang Pista Minatay kon sa diin ginalauman ang pagdugok sang mga tawo nga magabisita sa mga sementeryo.

Handum sang PRO-6 nga mangin zero major incident subong nga Nobyimbre 1 kag 2 rason nga ginsunod nila ang ila strategic direction nga “We perform as We transform” kabuylog ang iban pa nga mga ahensya sang gobyerno.

“PRO-6 is declared full alert status and all places of convergence shall be properly manned by uniform personnel,” siling ni Supt. Gilbert Gorero, tagpamaba sang PRO-6.

Ginamandoan man sang PRO-6 ang tanan nga mga unit commanders nga magbutang sang safety marshal sa mga dalanon kag mga police assistance desks sa mga terminal, airport, seaport, mall, simbahan, kag labi sa tanan sa mga patyo.

Hugot man nga ginpahanumdom sang PRO-6 sa publiko nga ginadumili sa sulod sang mga patyo ang mga pusil ukon hinganiban, makahulobog nga ilimnon, pagsugal, matunog nga sound, kag pagpanigarilyo. Dapat nga pangibabawon ang pagrespeto sa kinamatarong sang tawo kag sundon ang police operational procedures.

Gindesignar man ang inspecting team sang PRO-6 nga magsekyar sa deployment plan kag mag-obserbar sang Tamang Bihis.

Luwas sa mga pulis, nagbulig man ang 2,957 ka mga force multipliers sa pagbantay sa palibot sang rehiyon 6.

Subongman nagpangabay gid ang PRO-6 sa publiko nga mangin mabinantayon sa palibot kag magsunod sa panugyan sang mga pulis.

Nahibaluan pa nga sa ginpatigayon nga monitoring sang PRO-6 sa mga terminal tubtob alas-12 sang udto kahapon wala pa sila sang narekord nga insidente ukon narekober nga mga hinganiban./PB