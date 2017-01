PULIS, 3 KA SIBILYAN PATAY SA PAGPANGBUNU

Syudad sang ILOILO – Gintay-og sang makasiligni nga krimen ang banwa sang Calinog, Iloilo kon sa diin apat ka mga persona ang patay lakip na diri ang deputy chief sang Calinog PNP matapos nga ginpangbunu alas-10:20 sang gab-i sang Sabado sa atubang sang Calinog Central School sa Barangay Poblacion Centro, Calinog.

Ang mga napatay sa nangin madugoon nga disperas sang Hirinugyaw-Suguidanonay Festival amo sanday SPO4 Nilo Campos y Quima, 49, kasado, sang Brgy. Cabagiao, Calinog; Ronald Fernandez y Doloroso, 44, sang Brgy. Tabucan, Calinog; kag Nemia Ganancial y Castañaday, 53, sang Brgy. Poblacion Delgado, Calinog, nga lunsay gindeklarar nga dead-on-arrival sa Dr. Ricardo S. Provido Sr. Memorial District Hospital sa Calinog.

Samtang dead-on-arrival naman sa Western Visayas Medical Center sa syudad si Elmer Amorin y Paclibar.

Ang apat lunsay nakaagom sang patal nga mga pilas sa ila lawas matapos nga ginapasuni ginpulihan bunu sang siam ka mga suspetsado.

Sa interbyu sang Panay Balita kay Senior Inspector Keneth Bermejo, hepe sang Calinog PNP, may nagluntad nga komosyon sa atubang sang plaza kag nakit-an ini ni SPO4 Campos rason nga nagpatunga sia para magsaway apang gulpiyada lang sia nga ginbunu.

“At around 10:20 kagab-i, naglisensya si deputy nga mapuli anay, may atendiron nga bisita sa ila balay. So, it so happen nga nalabayan niya nga may komosyon sa plaza. Then nag-intervene sia, wala sia gani nangayo back-up considering nga taga-diri man sia, kilala man sia sang na-involve sa komosyon. Actually gina-agbay-agbayan ya to ang isa sa mga naga-wild but ginsulong sang isa ka suspect ang gina-agbayan ya amo to nga naulamid sia,” eksplikar ni Bermejo.

Ginatumod naman ni Bermejo nga nagtuga sang gamo amo si Ernie Ganancia y Castañaday, 26, residente sang Brgy. Poblacion Delgado, Calinog.

Nag-umpisa gid ang komosyon samtang nagahana nga magpauli sanday Ronald Fernandez kag iya asawa nga si Nenita kag si Elmer Amorin sakay sa motorsiklo pero nag-abot sang hinali si E. Ganancia sakay man sa motorsiklo upod ang wala nakilal-an nga persona.

Gintapik ni E. Ganancia ang abaga ni R. Fernandez kag ginhambalan, “Kilala ta kaw, to.” Sang nabatian naman ini ni E. Amorin, namangkot sia nga, “To, ano problema haw?”

Makaligad ang pila ka ginutlo, nag-gabot na sang patalom si E. Ganancia kag ginbunu sanday R. Fernandez kag E. Amorin.

Samtang padayun ang pagpamunu, ang mga abyan ni E. Ganancia nga sanday Chyris Cerbas, 37, sang Brgy. Gama Grande, Calinog; Van Castañaday, 31, sang Poblacion Delgado, Calinog; Albert Ganancia; Joven Celeste, 27, sang Brgy. Carvasana, Calinog; Renato Casalmer, sang Brgy. Gama Grande, Calinog; Ruben Celso, sang Poblacion Delgado; kag Ryan Soco y Allador, 25, sang Brgy. Alaguinabot, Calinog ang nagpalapit sa ginluntaran sang krimen kag nagbulig man bunu kanday R. Fernandez kag E. Amorin.

Sang nakit-an naman nanday SPO4 Campos kag ni N. Ganancia, iloy ni Ernie, ang hitabo, dali-dali sila nga nagpatunga pero pati sila ang nabun-an man kag napatay.

Matapos ang krimen, gilayon nga nagpalagyo ang mga suspetsado pero sa hot pursuit operation, nadakpan ang duha sa siam ka mga suspetsado nga sanday E. Ganancia kag Chyris Cerbas.

Nagsungka naman alas-7:40 sang aga kahapon kay Senior Supt. Harold Tuzon, acting provincial director sang Iloilo Police Provincial Office, sanday Joven Celeste, Van Castanaday kag Ryan Sioco.

Padayun naman nga at-large ang apat ka iban pa nga mga suspetsado. Tubtob ginasulat ining balita, padayun pa man ang pag-imbestigar sang Calinog PNP kon paano gid nagluntad ang krimen./PB