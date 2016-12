PULIS GINTIRO SA ROXAS CITY

Syudad sang ILOILO – Pilason ang isa ka police officer 1 (PO1) matapos nga gintiro sang tatlo ka mga suspetsado nga natirohan man sini sa Grandville Area sakop sang Arnaldo Boulevard, Syudad sang Roxas alas-12:30 sang kaagahon kahapon.

Ginabulong pa subong sa Roxas Memorial Provincial Hospital ang biktima nga si PO1 Elmer Jan Layog y Fulgencio, 25, soltero kag nadesignar sa Maritime Police Station 2 sa Syudad sang Bacolod. May pilas ini sa likod

Samtang yara naman sa Capiz Emmanuel Hospital ang mag-utod nga suspetsado nga sanday Sanny Deocampo y Duran, 29, may pilas sa magtimbang nga hita, kag Samson Deocampo nga may pilas sa likod, kag si Arnel Blante y Aletre, 18, nga nasamaran sa lawas.

Sa imbestigasyon sang Roxas City Police Station, nagamaneho sang iya motorsiklo ang biktima sang hinali nga gintiro sang isa sa tatlo ka mga suspetsado nga nagasakay sa traysikol.

Natumba sa iya motorsiklo ang biktima pero nakagabot pa sang iya service firearm kag nakabalos tiro sa mga suspetsado.

Nadiskubrehan pa nga ginasundan na sang tatlo ka mga suspetsado ang biktima antes nagluntad ang insidente.

Narekober naman sa paghinakop ni Samson ang tatlo ka mga live ammunitions sang .38 caliber revolver nga ginapatihan gingamit nila sa pagtiro sa biktima.

Samtang ginasulat ining balita, padayun pa ang imbestigasyon sang kapulisan sa natabo./PB