PULIS NGA NANG-RAPE I-RELIEVE

Syudad sang ILOILO – Ginahulat na lamang sang Barotac Nuevo PNP ang relief order nga ipapanaog sang Iloilo Police Provincial Office (IPPO) kontra sa isa nila ka pulis nga ginkasohan sang rape.

Sa interbyu sang Panay Balita kay Chief Insp. Raymond Celoso, hepe sang Barotac Nuevo PNP, nagpadulong sang Lunes sa Iloilo Provincial Prosecutor’s Office ang 15-anyos nga dalagita kaupod ang taga-Women’s and Children Protection Desk (WCPD) para ipasaka ang kaso nga rape in relation ni RA 7610 kontra sa ila isa ka pulis nga naga-rangko sang police officer 2.

“Bale gin-file na sang aton WCPD kahapon (Lunes) ang kaso nga rape in relation to Republic Act 7610 sa Iloilo Provincial Prosecutor’s Office,” kumpirmar ni Celoso.

Bangod sini, gin-surrender naman sang pulis ang iya service firearm nga colt 45 sa Barotac Nuevo PNP kag nagpa-idalom sa restricted custody.

“Actually under restricted custody sia naton. So kaina lang daw sia sang aga nag-turn in sang issued firearm,” dugang ni Celoso.

Nagakahulogan nga indi mahimu nga makagwa sa presinto ang pulis kon wala sang mando halin kay Celoso.

Angut naman sa relief order, wala pa nabaton ni Celoso samtang gina-interbyu sia ang mando halin sa IPPO nga naga-relieve sa puesto sa iya tinawo.

Nahibaluan nga ginsiling ni Senior Supt. Harold Tuzon, acting director sang IPPO, nga pirma na lamang niya ang kulang para mapapanaog na ang relief order.

Matandaan naman nga una nga nagdangop sa WCPD ang dalagita kag naga-alegar nga ginhimuslan sia sang pulis.

Base sa alegasyon ni ayas Inday, ginkuha sia sang pulis para magbantay sang bata sini pero sang Enero 22, naglakat ang bilog nga pamilya sang pulis sa syudad para magtan-aw sang Dinagyang Festival.

Nabilin lamang sa balay ang dalagita kag ang pulis kag diri na nga ginhimuslan sia./PB