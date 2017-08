Red tide sa Carles BFAR ginapanugyanan pumoluyo maglikaw sa pagkaon pasayan, shellfish gikan sa Isla Gigantes

Syudad sang ILOILO – Positibo sa red tide ang baybayon nga nakapalibot sa isla sang Gigantes sa Carles, Iloilo, sunu sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources (BFAR).

Ginkumpirmar ni Undersecretary for Fisheries Eduardo Gongona nga may ginpagwa ang BFAR nga Shellfish Bulletin No. 27 sang Miyerkoles kasunod man sang resulta sang laboratoryo nga nakontaminar ang baybayon didto sang “paralytic shellfish poison” nga masobra sa limit.

Nahibaluan nga ang regulatory limit yara lang sa 60 microgram sang paralytic shellfish toxin sa kada 100 gramos sang karne sang shellfish.

Bangod sini, nagpanugyan ang BFAR sa mga pumoluyo nga maglikaw sa pagkaon sang mga pasayan kag shellfish ukon pakinhason nga naghalin sa isla sang Gigantes.

Pero hilway naman nga kaunon ang mga isda, lokus kag kasag pero dapat nga hugasan sang maayo kag kakason gid ang mga tina-e.

Angut naman diri, nagpahanumdom kahapon si Gob. Arthur Defensor Sr. sa mga pumoluyo nga dapat sundon ang panugyan sang ahensya para makalikaw sa ano man nga kahalitan.

“Dapat sundon sang mga pumoluyo, sang mga mangingisda, kinahanglan indi pagkan-on ang shells, halin sa Gigantes as safe precaution kag indi mag-harvest sang mga shells sa isla sang Carles,” hambal ni Defensor.

Samtang, indi pa makadesisyon ang gobernador kon bala mahatag ini sang bulig-pinansyal sa apektado nga mga mangingisda bangod indi pa masiguro kon magalawig ang pagdumili sang BFAR sa pagkuha sang mga pakinsahon sa nasambit nga baybayon.

Luwas sa Carles, ang pila pa ka mga lugar sa iban nga bahin sang pungsod nga kontaminado sang red tide amo ang:

* baybayon sang Villareal kag Maqueda sa Western Samar,

* Matarinao Bay sa Eastern Samar,

* Irong-Irong Bay sa Catbalogan Samar,

* Inner Malampaya Sound, Taytay kag Puerto Princesa Bay sa Puerto Princesa City, Palawan,

* coastal sang Mandaon kag Placer sa Masbate,

* Tambobo Bay, Siaton sa Negros Oriental, kag

* Balite Bay, Mati sa Davao Oriental./PB