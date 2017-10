Riding-in-tandem nagapaniro gamit airsoft gun

Syudad sang ILOILO – Gina-imbestigaran na sang Iloilo City Police Office (ICPO) ang pag-atake sang riding-in-tandem nga nagapaniro gamit ang airsoft gun sa mga minor de edad.

Narekord ang una nga kaso sang pagpaniro sang riding-in-tandem nga lunsay may tabon sa nawong sa Brgy. Benedicto, Jaro ala-1:50 sang kaagahon kahapon.

Sa alegasyon ni Soliman Hermanos, 21, nagapungko sia sa gwa sang ila balay bangod bag-o lang sia nakaabot gikan sa pagpangompra sang talaba sang ginlabayan sia sang tandem kag gintiro gamit ang airsoft gun.

Nakaagom sang mga pilas sa likod si Hermanos rason nga nagreklamo sa Jaro PNP.

Sa bahin sang distrito sang Mandurriao, nagreklamo man sa Mandurriao PNP ang pila ka mga minor nga gintiro sila sang tandem gamit ang airsoft gun samtang nagapraktis para sa Dinagyang Festival 2018.

May nagdangop man nga pito ka mga minor sa distrito sang Arevalo matapos nga gintiro sang tandem gamit ang airsoft gun subongman isa ka call center agent ang nagreklamo sa Molo PNP angut man sa kasubong nga insidente.

Bangod sini, nagahulag na karon ang ICPO para mabal-an kon matuod ang nasambit nga mga reklamo.

Sunu kay Senior Insp. Shella Mae Sangrines, tagpamaba sang ICPO, sa press conference kahapon nga padayun ang paglab-ot sang ICPO sa mga lider sang mga gang sa syudad para mabal-an kon may labot sila sa natabu.

Naga-apelar man ang ICPO sa publiko nga kon may nabal-an nga impormasyon, magpalapit lang sa ila opisina para makilala kag makasohan ang nagapaniro gamit ang airsoft gun.

Gin-athag naman ni Sangrines nga wala gina-tolerar sang ICPO ang pagpaniro sa mga minor nga nagalagaw sa dis-oras sang gab-i lakip na ang nagtuhaw sadto nga “Latigo” gang.

“Wala gina-tolerate kag gina-condemn ang mga gang. We still look sa best interest sang mga kabataan naton kag mga pamatan-on,” dugang niya.

Angut man sini, ginklaro ni Sangrines nga indi mga pulis sang ICPO ang may kahimuan sang paglagaw sang tandem.

“Admittedly nga may info kita nga may pulis kuno but gin-usisa ta pa kag nagapangita sang ebidensya kon indeed kon pulis ina,” hambal ni Sangrines./PB