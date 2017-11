Robredo, nanugonan sa pagbiya ni Defensor sa LP

Syudad sang ILOILO – Nanugonan si Bise Presidente Leni Robredo sa pagbiya sang gobernador sang probinsya sang Iloilo sa Liberal party (LP).

Nahibaluan nga natalana nga magsumpa si Gob. Arthur Defensor Sr. upod ang iya mga bata nga sanday Cong. Arthur Defensor Jr. kag Board Member Lawrence Defensor sang tercier distrito sa Partido Demokratiko Pilipino-Lakas ng Bayan (PDP-Laban) sa maabot nga Nobyimbre 23.

Sa pag-atubang ni Robredo sa mga katapo sang media tion sang iya pagbisita sa syudad kahapon, gin-aku sini nga nanugonan sia sa pagbiya ni Defensor sa LP pero indi man puede nga punggan ini sa iya desisyon.

“Si Gov. Athur Defensor hindi lang defender at saka supporter pero partner sa maraming bagay, isang hinahangaan na public official. Pero as I said hindi naman puwedeng magpigil ng tao at maraming consideration kung bakit lumipat ng party,” siling ni Robredo.

Gin-aku man niya nga na-istoryahan na sang ila partido sadto pa man ang pagsaylo ni Defensor sang partido kag nagapasalamat sia nga nakatambong gihapon ang gobernador sa paglunsar sang iya programa nga “Istorya ng Pag-asa” kahapon.

Matandaan nga ginhambal ni Defensor sa mga katapo sang media nga nakalisensya sia nga mabiya sa LP paagi sa pagsugilanon kanday Senate Presidnete Koko Pimentel kag anay Interior Sec. Mar Roxas.

“Nakigkita ako kay Sec. Mar to say my goodbye to Liberal party kag nalipay lang ako nga gin-athag gid sa akon ni Sec. Mar nga na-intindihan ya ang rason. He assured me, it will not in any way affect our longstanding friendship and personal relations as friends and we shall continue to be allies in just an honorable causes,” hambal ni Defensor nga nagsulod sa LP sadtong 2013 nga eleksyon.

Gin-aku man sang gobernador nga mabug-at para sa iya ang pagsaylo sang partido pero naglab-ot sa punto nga nagakahangawa ini nga kon indi sia magsaylo, posible nga maapektohan ang ginapaabot nga mga proyekto sang mga alkalde gikan sa gobyerno nasyonal.

Pero wala man ginapanginwala sang gobernador nga ang isa sa mga rason sang pagsaylo niya sa PDP-Laban amo ang eleksyon sa 2019 kon sa diin interesado nga magpapili ang iya bata nga kongresista sa pagka-gobernador.

Hambal pa niya nga makabulig ang partido sa kandidatura sang iya bata sa ulihi ilabi pa nga wala sila sang kwarta nga ibakal sang boto.

“Daku ang mabulig sang partido sang administrasyon. That is practical politics. Kay man kami ni Toto kag Nonoy wala kami kwarta nga ipamakal sang boto. Ginasalig lang namon sa suporta sa pumuluyo kag pagpati sa amon ikasarang,” pagtapos ni Defensor./PB