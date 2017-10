Roxas ginpanginwala kaangtanan kay Serenio

Syudad sang ILOILO – Ginpanginwala sang anay Department of Interior and Local Government (DILG) secretary nga si Mar Roxas ang iya kaangtanan sa gina-alegar bag man sang Beria drug group sa Negros Occidental nga si Ricky Serenio.

Nahibaluan nga luwas kay Roxas, ginadalahig man ni Serenio sanday Mayor Jed Patrick Mabilog sang Syudad sang Iloilo kag Senador Franklin Drilon.

“I don’t know nor have I any dealings with Serenio nor Odicta; as in zero,” sandig sa ginpagwa nga pahayag ni Roxas kahapon.

Makapamatuod man, sunu kay Roxas, ang iya mga hinimuan kag rekord sa buy-bust operation sadtong nagapungko sia bilang secretary sang DILG.

Ginlaragway man ni Roxas ang alegasyon kontra sa iya nga “clearly a poor and laughable attempt at fake news.”

Nagapati sia nga ginhimu ini nga isyu para makuha ang atensyon ni Presidente Rodrigo Duterte nga nagbisita kahapon sa Negros Occidental para magtambong sa highlight sang MasskKara Festival.

“I hear President Duterte is visiting Negros this weekend. This is an attempt by mga local KSP (kulang sa pansin) to get his attention and curry favor with him,” dugang ni Roxas.

Nagapati man sia nga makahambal ang mga pumoluyo sa rehiyon 6 kon ano sia nga sahi sang lider kag tawo.

“Anyway, ang mga taga Western Visayas kilala ako, kag ang akon pagkatao, ang akon pamatasan kag ang akon pamilya. Sa sulod sang madamo nga tinuig ko sa serbisyo publiko, malimpyo ang ngalan ko kag waay gid nabahiran ang akon ngalan sa droga o sa corruption,” dugang ni Roxas.

Gintinguhaan man sang Panay Balita nga kuhaon ang reaksyon nanday Drilon kag Mabilog pero tubtob ginasulat ining balita wala pa sila makapagwa sang komento./PB