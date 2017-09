Sa pag-neutralize kay Prevendido Kapitolyo ginhatag P1-M reward sa mga informant, IPPO

Syudad sang ILOILO – Ginhatag na kahapon sang kapitolyo probinsyal sang Iloilo ang P1 milyon nga reward para sa duha ka mga informant kag sa Iloilo Police Provincial Office (IPPO) kasunod sang madinalag-on nga pag-neutralize kay anhing No. 1 drug lord sa rehiyon 6 nga si Richard Prevendido alyas Buang sang Barangay Bakhaw, Mandurriao.

Personal nga gindaho ni Gob. Arthur Defensor Sr. ang P500,000 nga cash sa duha ka mga informant kag dugang nga P500, 000 para sa IPPO nga ginbaton ni acting director Senior Supt. Marlon Tayaba kaupod si Police Regional Office (PRO-6) .

Sa interbyu sang mga katapo sang media kay Binag, gin-aku sini nga isa sa duha ka mga informant ang police asset samtang ang isa naman kaalyado ni Prevendido nga nagbaliskad kontra sa drug lord.

“We truly appreciate. Sana nga lahat ng ating LGUs, kasi bawat probinsya may mga wanted persons, magbigay rin ng ganitong fund para magpursige pa ang ating kapulisan,” hambal ni Binag.

Ginahulat naman ni Binag ang dugang nga P500,000 nga reward money para sa duha ka mga informant gikan sa lokal nga pangulohan sang Syudad sang Iloilo.

Matandaan nga napatay si Prevendido kaupod ang iya bata nga si Jason matapos nga natirohan sang mga pulis tion sang operation sa Brgy. Balabago, Jaro sadtong Septyimbre 1.

Tuyo kontani nga i-serbe sang kapulisan ang warrant of arrest sa pagbayolar sang Republic Act 9165 ukon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 nga ginpagwa ni Judge Daniel Antonio Gerardo Amular sang Regional Trial Court Branch 35 kontra kay Prevendido pero ginapahayag nagbatu ang mag-amay rason sang ila kamatayon./PB