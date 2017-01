SALOGNON KAMPIYON LIWAT

Syudad sang ILOILO – Positibo ang resulta sang pagsakripisyo kag pagpulaw-pulaw sang mga estudyante sang Jaro National High School nga nagabug-os sa Tribu Salognon matapos nga nangin back-to-back champion sila sa Ati Tribes competition sang 2017 Dinagyang Festival kahapon.

Ginhakot man sang Tribu Salognon ang minor kag special awards nga ginalakipan sang:

Opening Salvo

* Best in Costume

* Best in Over-All Performance

* Best in Discipline

Special awards

* Best in Costume Designer

* Best Musical Director

Minor awards

* Best in Music

* Best in Costume

* Best in Street Dancing, kag

* Best in Performance.

Nangin first runner-up naman ang Tribu Panayanon sang Iloilo City National High School sa distrito sang Molo nga nakakuha sang iban pa nga awards kaangay sang Best in Headdress, Best in Choreographer kag Best in Choreography.

Nagtupa naman sa second runner-up ang Tribu Ilonganon sang Jalandoni Memorial National High School, nga nakakuha man sang Best in Discipline award.

Ang Tribu Paghidaet sang La Paz National High School ang third runner-up samtang fourth runner-up naman ang Tribu Pan-ay sang Fort San Pedro National High School.

Nahibaluan nga 10 ka mga tribu tanan ang nagpasakop sa Ati Tribes competition kag ang lima ka iban pa amo ang Tribu Obreros, Tribu Abiador, Tribu Dagatnon, Tribu Buntatalanit, kag Tribu Amihan.

KASADYAHAN REGIONAL CULTURAL COMPETITION

Sa pihak nga bahin, ginhakot man sang nagkampiyon sa Kasadyahan Regional Cultural Competition nga ginhiwat naman sang Sabado ang halos tanan nga mga minor kag special awards.

Ginkakibot man sang kadam-an sang gindeklarar nga kampiyon ang Hubon Binagtong sa Manggahan sang Cabalagnan National High School sa Nueva Valencia, Guimaras.

Lakip sa nakuha nga mga awards sini amo ang:

Minor awards

* Best in Music

* Best in Costume

* Best in Choreography

* Best in Choreographer

* Best in Performance, kag

* Best Musical Director.

Nag-first runner-up ang kampiyon sang 2016 nga Tribu Tatusan sang University of Antique kag Caluya Semirara National High School.

Nagsunod diri ang ang Pintados de Passi sang Syudad sang Passi, Iloilo bilang second runner-up kag may award nga Best in Street Dancing.

Nangin third runner-up ang Tribu Tinabu-ay sang Cansilayan National High School sa Murcia, Negros Occidental kag nag-fourth runner-up naman ang Tribu Salakayan sang Miag-ao, Iloilo.

Sa Sponsors Mardi Gras naman nga ginhiwat sang Sabado sang hapon, gindeklarar nga over-all-champion ang University of San Agustin matapos nga nakakuha sang awards nga Best in Costume kag Best in Choreography.

Sa Tambor Trumpa Martsa Musika, ginhakot sang kampiyon nga Mandurriao Elementary School ang awards sa elementary level kaangay sang special awards nga Best in Music, Best in Performer kag Best in Costume.

Nangin first runner-up ang Arevalo Elementary School, second runner-up ang Banate Central Elementary School nga nakakuha man sang Best in Discipline award, third runner-up ang La Paz 1 Elementary School , kag fourth runner-up ang Jaro 1 Elementary School.

Sa sekondarya, nakuha sang Iloilo City National High School ang kampiyonato subongman mga awards kaangay sang Best in Music, Best in Performance kag Best in Costume.

Ang Ramon Avanceña National High School sa distrito sang Arevalo ang first runner-up kag nakakuha sang Best in Discipline award.

Samtang, gindeklarar ni Iloilo City Mayor Jed Patrick Mabilog kagab-i paagi man sa rekomendasyon sang Iloilo City Schools Division Superintendent, nga wala sang klase sa tanan nga level sa Syudad sang Iloilo subong nga adlaw./PB