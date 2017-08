Seguridad sa mga bangko sa Syudad sang Iloilo ginhugtan

Syudad sang ILOILO – Para malikawan nga mabiktima sang pagpanunto ang ila mga kliyente, ginhinyo sang isa ka konsehal sang syudad ang naga-operate nga mga bangko diri nga magdugang pahugot sang ila security measures.

Tuyo sini nga indi madali-dali makopya ukon i-withdraw sang mga manogtunto ang kwarta nga ginadeposito sang mga kliyente sa bangko.

Ang tikang ni Konsehal R Leoni Gerochi kasunod man sang insidente sadtong tinalikdan nga binulan nga may narekober nga skimming device sa isa ka Automated Teller Machine (ATM) sa Dalan General Luna, City Proper.

Ang skimming device isa ka gamit nga maka-kopya sang impormasyon sang nag-withdraw nga kliyente sang bangko sa ATM.

Nagpagwa man sang resolusyon si Gerochi sang Martes nga nagapabutyag nga mahapos para sa mga manogtunto nga magkuha sang kwarta bangod nga tuman man kahapos mag-withdraw sa ATM.

Pero mabudlay naman para sa mga bangko nga madakpan ang may kahimuan sini bangod nga diutay lang ang ila ginabutang nga sikyu para makilala ang naga-withdraw sang kwarta sang ila mga kliyente.

Gani nga kon may madamo sang sikyu sa bangko sigurado nga mabudlayan man ang mga manogtunto sa pag-withdraw kag may posibilidad nga madakpan gilayon sila.

Ining resolusyon ni Gerochi ang gin-aprubahan dayon sang konseho bangod nga tuyo man lang sini nga mapalab-ot sa mga bangko nga maghimu man sang tikang para mapangapinan ang kwarta sang ila mga depositors./PB