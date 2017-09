Syudad sang BACOLOD – Ginbawian sang kabuhi ang 33-anyos nga soltero nga ginkastigo kag ginbunu tubtob mapatay sa Oyrok Quarry sakop sang Barangay Poblacion, Toboso, Negros Occidental.

Sunu kay Chief Inspector Ariel Pico, officer-in-charge sang Taboso PNP, natabo ang pagpatay kay Randy Pesanon Bustillo, taga-Brgy. Salamanca sang amo man nga banwa, mga alas-9:30 sang gab-i sang Miyerkoles.

Madamo nga mga pilas sa lawas ang ginkamatay sini.

Pahayag pa ni Pico nga posible ginkursonadahan lang ang hubog nga si Bustillo sang tatlo ka nasugata man nga hubog nga mga lalaki kag ginkastigo kag ginbunu.

Samtang ginasulat ini nga balita, may yara na persons of interest ang mga pulis kag sunu sa ila may madamo man nga rekord sa ila istasyon. Apang indi pa paghingadlan sang mga pulis ang ila mga ngalan kon indi pa nila mapasaka ang kaso nga murder sa korte./PB