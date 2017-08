STL gin-untat sa 5 ka banwa sa Iloilo

Syudad sang ILOILO – Temporaryo nga gin-untat sang Eagle Crest Gaming and Holding Corporation ang ila operasyon sang Small Town Lottery (STL) sa lima ka mga banwa sa norte nga bahin sang probinsya sang Iloilo.

Ini nga mga banwa amo ang Batad, Balasan, Carles, Estancia, kag San Rafael.

Eksplikar ni Mr. Samuel Aguilar, chief operating officer sang Eagle Crest, tinutuyo sang pagsuspendir amo nga mahatagan sang ligwa ang Iloilo Police Provincial Office (IPPO) nga maka-operate kontra sa ilegal nga pasugal bangod sa padayun gihapon nga pagpataya sang bookies sa nasambit nga mga banwa.

“Nag-usap po kami kagabi na we temporary suspended yong operations namin sa area ng Carles, Batad, Estancia, Balasan at iban pa para freely na maka-operate ang kapulisan at malinis na po ang Iloilo,” hambal ni Aguilar.

Luwas sina, madamo man sila nga taga-STL sang concerns nga luyag ipalab-ot sa IPPO ilabi na ang pag-aresto sang ila lehitimo nga mga koridor nga nasal-an nga bookies bangod nga wala lang sang ginasuksok nga jacket ukon ID.

Gusto man sang Eagle Crest nga masolbar anay ang pila ka mga problema sa norte antes magpadayun sang operasyon para indi man mahul-an ang ila mga koridor subongman ang mga pulis.

Kag ginatugyan na lang ni Aguilar sa IPPO ang desisyon kon san-o makabalik ang Eagle Crest Gaming sa pag-operate sang STL sa norte.

“Depende sa kapulisan or sa instruction ni Senior Supt. Marlon Tayaba kung pweede na kaming makabalik ng operation sa mga nabanggit na bayan,” dugang ni Aguilar.

Ginhinyo man sini ang mga pumoluyo sa probinsya nga magtaya sa lehitimo nga koridor sang STL. Ina bangod nga may share sila nga ginahatag sa gobyerno, indi kaangay sa bookies nga wala sang share ang gobyerno kag wala pa sang kasigurohan kon makabayad ang tawo sa likod sini sa mga magadaog.

“Yan po ang kailangan namin na magtulongan kami, hindi lang po ang Eagle Crest o kapulisan, pati na po yong mananaya na sana magtulongan tayo. Siguruhin lang po ninyo na tataya kayo sa mga ahente ng Eagles Crest na siyang nag-iisang lisensyado na nagpapataya sa probinsya,” pagtakop ni Aguilar./PB