Sustento, gintuyo suholan P120K kada bulan

Syudad sang ILOILO – Ginbuyagyag ni Chief Insp. Charlie Sustento nga gintanyagan sia sang kilala nga personalidad sang P120,000 kada bulan para pasugtan nga maka-operate ang ilegal nga aktibidad sa quinto distrito sang probinsya sang Iloilo.

Sa press conference kahapon ni Sustento sa Iloilo Police Provincial Office (IPPO) para magpabutyag sang iya bahin sa pag-dismiss sa iya sang Office of the Ombudsman, ginsiling sang hepe sang Ajuy Police Station nga gintuyo sia nga suholan sang P120,000 kada bulan sang isa ka personalidad para i-tolerar kag protektahan ang ilegal nga aktibidad sini kaangay sang mga ilegal nga droga, pasugal kag pagpangisda.

Ginhambal pa ni Sustento nga kon ginbaton niya ang kwarta, sigurado nga milyonaryo na sia subong.

Pero bangod nga may ginsumpaan sia nga responsibilidad sa pagsulod sa pulis, siling niya nga wala sia nagpatentar kag ginbalibaran niya ang tanyag.

May pangalan man si Sustento sang ginatumod nga personalidad pero napamalibad ini sa pagsugidn.

Samtang, para kay Senior Supt. Marlon Tayaba, acting provincial director sang IPPO, wala nila ginatolerar ang kasubong nga akto sang ginatumod nga personalidad ni Sustento.

Ginmando man ni Tayaba nga lagson ang nasambit nga persona.

“That information came to me just recently. I instructed to negate such personality kon sino man ‘yon,” hambal sini.

Ginpasalig man dayon ni Tayaba ang publiko nga wala sang mga pulis sa IPPO nga nakabaton sang suhol ukon protection money gikan sa kasubong nga persona./PB