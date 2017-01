Tawo nag-aswang sa manok?

Syudad sang ILOILO – Masingkal ang silak sang adlaw. Ahaw huyop sang hangin kag kalas sang dahon sang kahoy ang mabati-an sa isa ka kakahuyan sa Brgy. Tenient Benito, Tubungan, Iloilo.

Wala sa bungog sang minor de edad nga bata, sige lang sia lakat sa sulod sang kakahuyan agud manguha sang kahoy nga pang-gatong. Hinali lang may nag-iyagak nga manok kag iya nakita ang isa ka babae nga ginagan-it ang bulbol sang manok kag gin-gus-ab ini gilayon.

Sa kakulba, nagdalagan pauli ang bata kag nanugid sa iya utod kag sang ila ginbalikan, wasak nga lawas sang manok kag tinae na lang nabilin kag wala na ang babae.

“Pink bayo sang babae, blonde ang punta snag buhok kag naka-heels pa,” saysay sang minor kay Senior Insp. Rolando Araño, hepe sang Tubungan PNP.

Ginsiling naman ni Araño nga palaligban sa mga residente kon sin-o ang babae kay indi man nila kilala sa lugar.

“Posible nga may diperensya sa paminsaron ang babae kag naga-heels sa kakahuyan,” pahayag pa sang opisyal sa interbyu sang isa ka waragwagan.

Sang gin-usisa man ni Araño ang bata, nakit-an sini nga nakulbaan ini kaangay nga nagakurog: “Makita gid nga grabe ang kulba sang bata nga nagapalangurog sia.”

Gindugang pa sang hepe nga, “Ginapa-follow up namon actually, asta subong sige pa ang monitor namon. Ipa-locate namon kaso lang asta subong waay pa gid may na-feedback sa amon kon sin-o to nga babae.”/PB