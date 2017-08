TAXI VS VIOS: 6 PILASON

Syudad sang ILOILO – Pilason ang anum ka mga persona matapos nga nabunggoanay ang taxi kag Toyota Vios sa Barangay Pandac, Pavia, Iloilo.

Ginpangdala sa Western Visayas Medical Center sa sining syudad ang tatlo sa apat ka mga pasahero sang taxi nga sanday Mary Jane Paguntalan y Cabrito, 45 sang Brgy. Palaca, Miag-ao, nga may mga pilas sa agtang kag tuo nga butkon; Ivy Nono y Muzones, 45, sang Brgy. Damilisan, Miag-ao, nga may pilas sa agtang; kag Ma. Teresa Palmos y Muzones, 48, sang Dalan Lamberto, Miag-ao.

Gindala man sa kasubong nga ospital ang drayber sang taxi nga si Flordesito Efundo Jr., 35, sang Brgy. Inangayan, Sta. Barbara, nga may mga pilas sa tiil kag butkon.

Samtang sa Iloilo Mission Hospital naman ginpadangat ang isa pa gid ka pasahero sang taxi nga si Rosalie Legazpi, 42, sang Brgy. Portrido, Miag-ao.

Nakaagom naman sang minor nga mga samad sa lawas ang drayber sang Toyota Vios nga si Bryan Bitancur, 27, kag residente sang Ungka 2, Pavia, Iloilo.

Sa imbestigasyon ni PO2 John Lord Moleño, imbestigador sang Pavia PNP, mapauli na kontani sa Miag-ao ang mga manunudlo nga pasahero sang taxi matapos nga nagtambong sa seminar sang gulpi lang sila ginsalakay sang Vios nga mapadulong naman sa direksyon sang banwa sang Pavia alas-sais sang Martes sang gab-i sang Lunes.

Gina-alegar pa nga nag-overtake ang Vios sa ginasundan nga salakyan pero wala nakit-an sang drayber sini ang nagapadulong nga taxi rason sang ila pagbunggoanay.

Resulta, lunsay wasak ang bumper sang taxi kag Vios bangod sang mabaskug nga impact sang pagkabunggo./PB