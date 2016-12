Tigulang nga wala inugplete ginkastigo

Syudad sang ILOILO – Patay ang 63-anyos nga tigulang nga babae matapos ginpulihan kastigo sang tatlo ka mga minor de edad bangod nga wala nagplete sa traysikad, Sabado sang aga sa Sta. Lucia St., Brgy. 9, Tigbauan, Iloilo.

Sunu kay PO3 Christine Banas sang Women and Children Protection Desk (WCPD) sang Tigbauan PNP, nalabayan sang tatlo ka mga minor ang tigulang kag nagpapara ini sa ila ginadala nga traysikad. Pag-abot sa Brgy. 9, nanaog ang biktima apang wala ini sang ginbayad bangod wala man sang kwarta. Didto na kag ginpulihan sia kastigo sang tatlo ka mga minor.

Gin-alegar naman sang mga nakasaksi nga may isa nga naglampos sang bato sa ulo sang babae samtang ang iban ang naglasak pa samtang natumba na sa semento ang tigulang.

“Nagsakay kuno ang biktima sa sikad sang mga suspek apang wala nagplete. Amo to nga nakastigohan nila,” pahayag ni Banas sa interbyu sang isa ka waragwagan.

Samtang ginasulat ini nga balita, padayun pa nga ginakumpirmar kon sin-o gid ang biktima nga ginasiling may diperensya sa paminsaron. Ara pa ang bangkay sini sa morgue sang Western Visayas Medical Center kag wala pa sang may nag-claim.

Samtang, ara naman sa kustodiya sang WCPD sang Tigbauan PNP ang mga suspek nga may mga rekord naman gali bilang mga children in conflict with the law./PB