Tirohay sa Dueñas 1 patay, 3 pilason sang nagtirohay ang duha ka lalaki bangod sa right of way

Syudad sang ILOILO – Patay ang isa ka lalaki samtang nasamaran naman ang tatlo sa nagluntad nga pagtinirohay sa Barangay Dila-an, Dueñas, Iloilo alas-11 sang aga kahapon.

Gindeklarar nga dead-on-arrival sa Calinog District Hospital si Romer Perez bangod sang duha ka pilas sa tiyan kag paa matapos nga ginpahayag gintiro ni Romy Velasco, 46, gamit ang kalibre .45 nga pusil.

Sunu kay PO1 Sherwin Selda, imbestigador sang Dueñas PNP, nagaluto sang palanyagahon sa kamalig ni Lelia Saulit sa higad sang suba sanday Velasco kag Jennifer Labon, 44, sang nag-abot naman sanday Romer P. kag Ramil Perez, 39.

May pagbaisay nga natabu sa tunga nanday Romer P. kag Velasco bangod sa right of way sang quarry site. Siling pa ni Selda nga sa kasingki sang pagbaisay, nagpalupok sang pusil si Romer P. rason nga naigu si Velasco sa tuo nga nawong kag wala nga ilok pero nakabalos man ang na-ulihi paagi sa pagpalupok sang pusil nga nagresulta sa kamatayon ni Romer P.

“Base sa amon investigation, nagadigamo si Romy Velasco sang panyaga upod si Jennifer Labon sang nag-abot si Romer kag Ramil Perez. Pag-abot nila didto daw nagbais-basi sila parte sa right of way sa dalan sang quarry tapos nagpalupok si Romer kag nagbalos lang si Romy,” eksplikar ni Selda.

Nasalabat naman sa pagtirohay sang duha sanday Ramil P. nga may samad sa dughan rason nga gindala sa nasambit nga ospital samtang si Jennifer naman napilasan sa magtimbang nga tiil kag ginpadangat sa West Visayas State University Medical Center sa sining syudad.

Narekober naman sang Dueñas PNP sa ginluntaran sang krimen ang duha ka empty shell sang kalibre .45, isa ka empty shell sang 9MM kag fired slug sang kalibre .45./PB