TOKHANG REBOOT SA 5TH DISTRICT Balume, Bolivar drug groups posible naga-operate sa 5th district sang Iloilo

Syudad sang ILOILO – Ang quinto distrito sang probinsya sang Iloilo ang target sang Project Double Barrel ukon Tokhang Reboot sang Police Regional Office (PRO) 6 umpisa subong nga semana.

Sa interbyu sang Panay Balita kay Supt. Gilbert Gorero, tagpamaba sang PRO-6, nakasugtan ini sa pagsinapol sang Regional Oversight Committee on Illegal Drugs sa pagpamuno ni Senior Supt. Jesus Cambay Jr. sang Miyerkoles.

Gusto sang PRO-6 nga mapahagan-hagan ang paglapta sang ilegal nga droga kag loose firearms subongman matapna ang iban pa nga krimen nga nagakatabu sa quinto distrito.

“Accordingly kon tan-awon wala na kita sang drug personality as drug lord. Now, kon tan-awon naton ang nabilin are downlines like Erning Bolivar and Balume. Now, kon tan-awon naton most of them are operating in 5th district. During our oversight committee deliberation kahapon, the members unanimously approved and recommended to our chairman to pass a resolution recommending that the Project Double Barrel and Tokhang Reboot of PRO-6 will focus in the 5th district,” eksplikar ni Gorero.

Kasunod man ini sang sentimiento sang mga tawo didto nga posible naga-operate sa ila lugar ang ginakabig subong mga hangkilan nga drug personalities nga sanday Ernesto Bolivar alyas Erning kag Arturo Balume alyas Master Pedic.

Nakabaton man ang PRO-6 sang impormasyon nga madamo pa sang mga pangalan gikan sa quinto distrito ang nahulog sa ginpalibot nila nga drop box.

“Una nga rason because of Balume and Bolivar. Both have pending warrants of arrest and downlines of drug lord before. And there was indeed a public clamor coming from the fifth district nga daw ginapabay-an lang sila kag indi mahatagan proper focus. And because of the information received from Tokhang Reboot drop boxes nga ginpalibot naton,” sunu kay Gorero.

Angut sining Tokhang Reboot, ginpasalig sang PRO-6 ang publiko nga sundon sang mga pulis ang kasugoan kag respetuhon ang kinamatarong sang tawo.

“We would like to assure the public that in the performance of our official function, the rule of law and respect for human right will be at most,” hambal ni Gorero.

Sa pihak nga bahin, nagatutok man subong ang tracker team sang PRO-6 sa mga probinsya sa rehiyon 6 nga posible panagoan ni Bolivar. Ang drug group naga-operate sa central Iloilo kag sa Capiz, sunu pa sa kapulisan.

Ang isa pa ka drug target sang kapulisan amo ang Balume drug group nga naga-operate sa norte nga bahin sang Iloilo./PB