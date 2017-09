Tracker team nakatutok kay Bolivar – Binag

Syudad sang ILOILO – Ginpasiguro sang Police Regional Office (PRO) 6 nga ginatutokan sang gintukod nila nga tracker team ang mga probinsya sa rehiyon 6 nga posible panagoan sang bag-o nga No. 1 drug lord nga si Ernesto Bolivar alyas Erning sang Barangay Guinacas, Pototan.

Sunu kay PRO-6 director Chief Supt. Cesar Hawthorne Binag, para madasig ang pag-aresto kay Bolivar ginapatuman nila ang pareho nga estratehiya nga nagresulta sa pag-neutralize sa anay No. 1 drug lord sang rehiyon nga si anhing Richard Prevendido alyas Buang.

“Ganun din ang stratehiya naming, meron din tayong dedicated tracker team. We encourage the community to help us katulad ng nangyari dito yung information nanggaling sa kanila,” hambal ni Binag.

Pero wala ginbulgar sang director ang detalye sang operasyon kontra sa drug personality sa rehiyon kag sa mga grupo man sini.

Sa pihak nga bahin, mas malipay man kontani ang PRO-6 kon maghatag sang reward ang lokal nga pangulohan kontra kay Bolivar para madasig ang pagsulod sang impormasyon.

“Kung bibigyan ulit ng LGUs, we will appreciate. Kasi yung nangyari dito kahit nakakuha kami ng information sa community kung walang confirmation sa taga-loob na naglaglag (kay Prevendido), mahirap,” dugang ni Binag.

Nahibaluan nga si Bolivar ang may standing warrant of arrest para sa kaso nga paglapas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 matapos nga gin-buy-bust sa iya balay sadtong Nobyimbre 2016.

Pero nakapalagyo sia gikan sa mga katapo sang Philippine Drug Enforcement Agency 6, Regional Anti-Illegal Drugs Special Operations Task Group Focus Team 6 kag Pototan Police.

Luwas naman sa Bolivar group, ginatutokan man sang PRO-6 subong ang Balume drug group nga ginapahayag ginapamunoan ni Arturo Balume alyas Master Pedic.

“I warn them not to fight back para hindi sila mamatay pareho ni Prevendido. Hindi namin gustong pumatay pero kapag hindi sila mag-surrender, hindi namin sila tatantanan,” paandam ni Binag.

Matandaan nga si Prevendido kag bata sini nga si Jason ang napatay sa engkwentro sa mga pulis sa Brgy. Balabago, Jaro sadtong Septyimbre 1./PB