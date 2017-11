TRAFFIC PROJECT NI JED, GINPAUNTAT NI JOE

Syudad sang ILOILO – Ginkansela ni Mayor Jose Espinosa III ang pag-award sang kontrata sa KIV Marketing nga amo ang supplier sang Intelligent Transport System (ITS) project ni anay Mayor Jed Patrick Mabilog.

Sunu kay Espinosa ginmando niya ang kanselasyon sang procurement bangod may nakita sia nga problema. Luyag niya anay nga matun-an kon bala makabulig gid man sa pagsolbar sang problema sa trapiko ang proyekto.

“I want to really look at it sa perspective sang practicability, acquisition of equipment…it is a big amount kag basi wala man may mabulig sa aton traffic,” paathag ni Espinosa.

Nahibaluan nga natapos na ang bidding sang proyekto kag ang KIV ang nagdaog nga supplier sang mga equipment nga ginalakipan sang computers, closed-circuit television cameras, speed guns, command center equipment, kag program sang system.

Gindihon ang balor P25 milyones nga proyekto sa katuyoan nga masabat ang problema sa trapiko ilabi na sa Sen. Benigno Aquino Jr. Avenue ukon mas kilala bilang Diversion Road.

Pero nagakatahap si Espinosa nga basi sia ang balikan kon may problema ang proyekto.

“Kinanglan gid nga lantawon considering the money that big…I want to see how many cameras, where is the command center, among others,” dugang pa sang alkalde.

Nagapati man sia nga dapat himuan anay sang feasibility study ang proyekto.

Nahibaluan nga ang ITS isa sa mga pet projects ni Mabilog antes pa man sia ginkakas sa serbisyo bilang alkalde sang syudad./PB