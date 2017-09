Transport groups ginaduso P10 nga plete

Syudad sang ILOILO – Ginaduso subong sang Western Visayas Transport Coalition (WVTC) ang P3.50 nga saka sa plete sa de-pasahero nga mga dyep.

Sunu kay Raymundo “Boyet” Parcon, presidente sang Iloilo City Loop Alliance of Jeepney Owners and Drivers Association (ICLAJODA), halin sa P6.50, gusto nila nga himuon P10 ang plete sa dyep bangod sang asud-asod nga pagsaka sang presyo sang produkto nga petrolyo nga naka-apekto sa mga transport groups.

“Asod-asod ang saka sang bili sang diesel, magnubo gani senintimos man lang. Ang mga prime commodities nagsalalaka man pati auto supply ukon spare parts sang mga salakyan. Amo na nga napilitan kami,” hambal ni Parcon.

Kaupod sang ICLAJODA nga nagaduso sa pagpasaka sang plete amo ang grupo sang Iloilo City Alliance of Drivers Association (ICADA), Iloilo City Alliance of Jeepney Operators and Drivers Association (ICAJODA), kag militant transport group Pinagkaisang Samahan ng mga Tsuper at Operators Nationwide (PISTON).

Gindugang man ni Parcon nga nagsumiter sila sadtong Mayo sang P1 nga saka sang plete pero wala man gin-aksyonan sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB).

Sa bahin sang Metro Manila, ginhambal ni Parcon nga ginaduso man sang transport groups didto nga pasakaan sang P2 ang plete para mangin P10 ang regular nga plete.

“Mag-file ang national sang P10 sundon na lang namon para uniform diri sa Western Viasayas,” dugang ni Parcon.

Posible man nga ipasaka nila sa masunod nga semana ang ila ginaduso nga petisyon sa LTFRB 6.

Pero handa man sila nga magpamati sa sentimiento sang mga pasahero rason nga posible may diutay nga adjustment sa pagsaka sang plete.

“Ginapamatian man naton ang aton mga commuters. Basi magnubo-nubo sia sa P3.50,” pasalig ni Parcon.

Nahibaluan nga nagtipon kahapon ang tanan nga mga transport groups nga sakop sang WVTC para istoryahan ang feedback sang mga pasahero kag diri madesisyon sila kon pila gid ang saka nga ila iduso./PB