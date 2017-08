Traysikad drayber dakop sa drug bust

Syudad sang ILOILO – Arestado ang traysikad drayber sa ginkasar nga buy-bust operation sa Barangay Balabag, Pavia, Iloilo alas-11:30 sang aga kahapon.

Si Tommy Peronilla y Obamos, 34, residente sang NHA, Brgy. Balabag, Pavia, ang nabaklan sang poseur buyer sang Pavia PNP sang isa ka plastic sachet sang ginapasuni shabu balor P500.

Sang ginrikisa ang lawas sini, nakuhaan pa gid ang suspek sang apat ka mga heat-sealed transparent plastic sachets sang ginapasuni shabu.

Nag-gwa man sa report sang Pavia PNP nga si Peronilla ang anay tokhang surrenderee sa Pavia.

Sa interbyu naman sang Panay Balita kay Peronilla, ginpanginwala sini nga nagaduso sia sang ilegal nga droga.

“Way man sila sang may ginbaklan sa akon. Isa pa way man ako sing may ginkuhaan, way man ako sang ginabaligya,” hambal sini.

Pero gin-aku ni Peronilla nga naga-gamit sia sadto sang ilegal nga droga pero umpisa nga nagsungka sia sa Oplan Tokhang, nag-untat na sia sa iya bisyo.

Sa subong ang suspek nahunong na sa karsel sang Pavia PNP kag natalana kasohan sang pagbayolar sang RA 9165 ukon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002./PB