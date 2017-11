Wala pamilya sa akon administrasyon – Joe III

Syudad sang ILOILO – Handa si Mayor Jose Espinosa III nga ipapriso ang sin-o man nga katapo sang iya pamilya nga maga-abusar subong nga sia na ang alkalde sang syudad.

Panindugan ni Espinosa wala niya ginatolerar ang sin-o man nga mag-gamit sang apelyido nga Espinosa agud maghimu sang kapangahasan ukon magpamentaha.

“Ipapriso ta eh. You’ve known me. I’ve been in the government since 1989. Ma-graduate na lang ko mga 30 anyos na ko di. Waay man kamo kabati nga nag-abusar ko di kag waay man ako naga-condone any activities,” pasalig sang alkalde.

Pahayag pa sini nga may mga ginhimu man sia sa isyu sang ilegal nga droga nga ginkontra na sia gani. Pero sang ginpamangkot kon ano, wala na nag-elaborate pa ang alkalde.

Paandam pa ni Espinosa sa magagamit sang iya ngalan agud makawaslik sang poder, indi sila pag-i-condone.

“Amo na siling nila nga you can select your friend but not your relatives, Basta sa akon, wala pamilya,” pandam pa niya.

Ining pasalig ni Espinosa kasunod sang mga report nga may nagapahari-hari na sa mga puerto sang syudad nga nagagamit sang ngalan nga Espinosa.

ESPINOSA INDI MAGDUGANG SECURITY

Sa pihak nga bahin, wala sang plano si Espinosa nga magkuha sang dugang nga security tungod nga sunu sa iya nasaw-ahan sia nga madamo sang nagasunod-sunod sa iya.

“Tan-awon ta kay ako wala naanad nga may nagasunod-sunod sa akun,” pahayag ni Espinosa.

Siling pa niya nga wala sia sang dapat kabalak-an sa iya seguridad. Kag sa tion nga may mga engagement sa barangay, nagahinyo na lang sia sang police visibility.

“Kon mag-gab-i nga may kadtoan ko nga barangay, naga-request lang ako sang police presence. Kay okey man lang nga magsulod sa barangay,” dugang pa ni Espinosa./PB