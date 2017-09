Wanted sa paghimulos dakop sa Syudad sang San Carlos

Syudad sang BACOLOD – Nadakpan ang isa ka wanted person sa kaso nga paghimulos sa ila puloy-an sa Brgy. Buluangan, Syudad sang San Carlos, Negros Occidental mga alas-10:30 ang takna sa aga sang Martes.

Ginkilala ang suspek nga si Ruel Celis alyas Pitla, legal ang edad kag naga-istar sa Sitio Lamesa sakop sang amo nga barangay.

Ang tingob nga puersa sang San Carlos City Police Station sa pagpamuno ni Inspector Lamberto Mirande kag Warrant PNCO kaupod ang mobile team sang 2nd Maneuver Platoon, 1st Company, RPSB18, ang nagdakop sa suspek paagi sa warrant of arrest nga gin-isyu ni Judge Kathrine Go sang Regional Trial Court, Branch 59 sa Syudad sang San Carlos nga may petsa Septyimbre 7, 2017.

Wala anag ginrekomendar nga piyansa ang korte para sa temporaryo nga kahilwayan sang suspek nga priso na sa karsel sang San Carlos City PNP./PB