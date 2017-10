HAPILON, MAUTE NAPATAY SA MARAWI

Syudad sang ILOILO – Napatay ang top leaders sang Islamic State-inspired extremists Maute group nga sanday Omar Maute kag Isnilon Hapilon sa operasyon sang tropa sang gobyerno sa Syudad sang Marawi kahapon.

Ginpahayag ni Defense Secretary Delfin Lorenzana nga gintudlo sang isa ka babaye nga bihag ang ginapanagoan nga building nanday Hapilon kag Maute sa Marawi rason nga natultolan sang mga otoridad.

“They were able to get a testimony from a hostage who was able to escape. She was able to confirm the presence of Isnilon and Maute in that particular building. That’s the building that we assaulted this morning. They are confirmed dead,” siling ni Lorenzana sa press conference.

Sunu naman kay Armed Forces of the Philippines chief General Eduardo Año kahapon, napatay si Maute paagi sa pagtiro sang sniper sa ulo sini samtang si Hapilon napatay bangod sang igu sang tiro sa dughan.

“Si Isnilon dito sa breast, si Omar head shot. Sniper ang nakabira sa kanya,” siling ni Año sa press conference sa Marawi kag namalibad na sia nga maghatag sang dugang detalye. “They were killed during an encounter from the building going out of the street.”

Siling niya nga ang nag-operate kontra sa duha amo ang pili nga mga miembro sang Scout Ranger Regiment sang Army kag iban pa nga special forces tion sang ila “final assault.”

Angut naman sa makakuha sang padya para sa pagkapatay nanday Hapilon kag Maute, ginsiling ni Año:

“It will undergo a process. Meron tayong mga informants na qualified and deserving to receive the reward. Susundan natin yung proseso na naayon doon sa US claim reward system.”

Sang nagligad nga Hunyo, nagtanyag si Presidente Rodrigo Duterte sang P10 milyon nga reward para madakpan si Hapilon kag P5 milyon naman kada isa ang patong sa ulo sang mag-utod nga Abdullah kag Omar Maute.

Madumdoman nga nagsugod ang engkwentro sa Marawi sang tuyo nga i-serbe sang mga otoridad ang arrest warrant kontra kay Hapilon sadtong Mayo 23.

Ang engkwentro sa tunga sang tropa sang gobyerno kag grupo sang Maute ang nag-utas na sang 753 ka mga terorista, 155 ka mga soldado kag 47 ka mga sibilyan. Samtang linibo naman ka mga pamilya sa syudad ang nagbiya sa ila mga balay.

Nagapati man si Lorenzana nga ang kamatayon sang duha ka mga terorista ang magatapos sang giyera sa Marawi pero magapadayun pa ang pag-ayam sang otoridad sa nabilin nga mga miembro sang Maute group./PB