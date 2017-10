Iloilo airport sirado gihapon

Syudad sang ILOILO – Sirado gihapon ang Iloilo International Airport tubtob alas-cinco subong nga aga kag kanselado ang tanan nga domestic kag international flights.

Kasunod ini sang pag-overshoot ukon paglapaw sang eroplano sang Cebu Pacific Flight 5J 461 nga halin sa Manila sa runway sang Iloilo airport mga alas-11:15 sa gab-i sang Okt. 13.

Sunu kay Eric Apolonio, tagpamaba sang Civil Aviation Authority of the Philippines (CAAP), alas-cinco sang hapon kahapon wala gihapon nakuha ang nasambit nga eroplano.

Dugang pa ni Apolonio nga nabudlayan sila sa pagkuha sang eroplano bangod tama ka humok sang steel plate nga posible makahalit sa runway.

“Kung pipilitin namin baka masira ang runway kasi masyadong malambot ang steel plate kung saan naroron ang eroplano. But naangat na namin halfway at nag overtime ang ating tao sa area para maibalik ang mga flights,” siling pa sini.

Kag ginpahayag pa ni Apolonio nga ginpalawig nila tubtob alas-cinco subong nga aga ang pagsirado sa airport kadungan sang pasalig nga ma-resume dayon ang mga flights tion nga makuha na ang eroplano:

“Humihingi kami ng pag unawa ng mga pasahero dahil sa delay pero we are having overtime to get the plane soon.”

Base sa inisyal nga report sang CAAP, nagdiretso ang eroplano sa kilid sang runway imbes nga mag-landing sa sementado nga runway.

Wala man sang nasamaran sa hitabu kag gilayon ginbakwit ang 180 ka mga pasahero kag crew members.

Padayun pa man ang imbestigasyon sang CAAP para mabal-an ang rason kon ngaa nag-overshoot ang eroplano.

Samtang, sa pinaka-ulihi nga Cebu Pacific advisory sa ila Facebok page Cebu Pacific Air ala-una kahapon sang hapon, kanselado ang ila flights nga:

Flight Route ETD ETA

* 5J 164 Cebu-Iloilo 535pm 620pm

* 5J 462 Iloilo-Manila 650pm 800pm

* 5J 461 Manila-Iloilo 835pm 950pm

Ang mga pasahero diri gin-re-route sa masunod nga flights:

Flight Route ETD ETA

* 5J 212 Cebu-Roxas 535pm 620pm

* 5J 359 Manila-Roxas 715pm 825pm

* 5J 360 Roxas-Manila 855pm 1005pm

* 5J 368 Roxas-Manila 800pm 910pm

Nag-provide ang Cebu Pacific sang libre nga land transfers sa tunga sang Iloilo kag Roxas.

Ang CEB Customer Care agents naman nakig-angut sa mga pasahero sang kanselado nga flights agud paathagan sang bag-o nga schedule. Makabaton man sila libre nga round-trip travel voucher sa bisan diin nga domestic Cebu Pacific destination./PB