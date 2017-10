WALA KLASE, WALA OBRA Malakanyang ginsuspendir klase, obra sa government offices subong bangod sa transport strike

Suspendido ang klase sa tanan nga level sa pangpubliko kag pribado nga mga eskwelahan kag obra sa mga opisina sang gobyerno sa bug-os nga Pilipinas subong nga adlaw.

Bangod ini sang duha ka adlaw nga nationwide transport strike sang pila ka mga transport groups nga masugod subong.

“Classes in all levels, both public and private schools, and government work, including those in the local government units and government-owned or -controlled corporations, will be suspended nationwide tomorrow, October 16, 2017, to minimize public inconvenience arising from the planned nationwide transportation strike,” sunu kay Presidential Spokesperson Ernie Abella.

Samtang ang suspensyon naman sang obra sa pribado nga sektor ang depende sa mga employers.

Matandaan nga nag-anunsyo ang Pinagkaisahang Samahan ng mga Tsuper at Operator Nationwide (PISTON) nga mahiwat sang duha ka adlaw nga untat-biyahe umpisa subong nga adlaw para balabagan ang ginaduso sang gobyerno nga modernization program nga nagatuyo nga dulaon ang mga daan nga dyep kag naga-obligar sa ila nga magbakal sang bag-o nga tuman ka mahal.

Lakip sa grupo nga masuporta sa untat-biyahe amo ang Kadamay, Migrante, League of Filipino Students, kag Kilusang Mayo Uno.

TRANSPORT GROUPS SA PANAY INDI MAG-UPOD SA STRIKE

Sa pihak nga bahin, indi mag-upod ang mga transport groups sa isla sang Panay sa nasambit nga transport strike.

Sa interbyu sang Panay Balita kay Edgar Salarda, presidente sang PISTON-Panay, indi sila makaupod sa duha ka adlaw nga strike bangod may naka-eskedyul na nga aktibidad ang ila grupo sa Visayas angut man sa pagkontra nila sa ginaduso nga modernization program.

Siling ni Salarda nga magahiwat sila sang caravan protest sa mga terminal sa syudad subong.

“May ara gid man sang strike bwas sa national pero particular diri sa Panay, way kami magsabay nga mag-upod sa strike. May ara kami sang caravan protest bwas sa aga,” hambal niya.

Nabatyagan man sini nga indi lubos nga preparado ang iya mga miembro sa PISTON-Panay kon mag-upod sila sa transport strike bangod man sang ginkasar pa gid nga Lakbayan sa Cebu.

“Isa sa mga gina-consider namon nga daw unprepared gid kami para sa strike kay gin-check nakon ang Visayas may ara sang Lakbayan sa Cebu amo na nga way gid namon napreparahan ang panawagan sang national nga maglunsar sang transport strike,” eksplikar dugang ni Salarda.

Gani imbes nga mag-untat-biyahe, magalibot sila sa mga terminal sa syudad para ipakita ang pagkontra sa modernization program sang gobyerno, wala-untat nga pagsaka sang presyo sang produktong petrolyo, pagpatuman sang excise tax sa Enero, kag pagkontra sa Joint Administrative Order No. 2014-01 sang Land Transportation Office.

“Amo lang na anay may protesta lang nga paga-hiwaton kami bwas sa support man sa paghulag sang national pero kabahin gihapon sia sang national coordinated protest action,” dugang ni Salarda.

Bangod sini, lauman ang pagbiyahe sang PISTON-Panay subong kag bwas./PB