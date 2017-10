AKO NA ANG MAYOR – JOE III Ni Joel Franco

Syudad sang ILOILO – Magapagwa sang memorandum circular si acting city Mayor Jose Espinosa III nga naga-assume na sia sang full function sang mayor lakip na ang kontrol kag superbisyon sang pulis santu sa probisyon sang kasugian.

Ini nga tikang ni Espinosa kasunod sang padayun nga indefinite leave of absence ni Mayor Jed Patrick Mabilog.

“Yes, memorandum circular nga I am now assuming the full function of the mayor including control and supervision of the police,” kumpirmasyon ni Espinosa.

Ginsiling niya nga ini nga memorandum circular magapahibalo sa mga ahensya sang gobyerno, department heads kag kapulisan nga ginadumalahan na niya ang syudad sunu sa kasugoan nga napagkit sa local government code.

“Indi na. This serves as an announcement to all,” ang sabat naman ni Espinosa kon bala magapadala pa sya sang sulat sa National Police Commission (Napolcom).

Sa nahibaluan ang Napolcom ang nagahatag sang otoridad sa mga local chief executives angut sa ila otoridad sa kapulisan.

Matandaan nga ginkakasan sang superbisyon kag kontrol sang pulis si Mabilog matapos ginmitlang sia ni Presidente Rodrigo Duterte nga may kahilabtanan sa ilegal nga droga sa syudad.

Sa karon masulod na sa duha ka bulan nga on leave si Mabilog gani bangod sang temporary vacancy, nag-asumer na sang posisyon bilang full pledge acting city mayor si Espinosa.

Ara karon sa luwas sang pungsod ang alkalde kag nagapabulong sang iya masakit nga diabetes. Ginpahayag man sang asawa sang alkalde nga si Marivic Mabilog nga nagbiya sila sa syudad agud maamligan ang ila seguridad./PB